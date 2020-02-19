По факту взрыва в котельной в Красноярске, в результате которого пострадали два человек, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК РФ по Красноярскому краю в среду, 19 февраля.

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 143 (нарушение требований охраны труда) УК РФ», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел 17 февраля. Согласно данным регионального главка МЧС, в здании между четвертым и пятым этажами произошло обрушение перекрытий на общей площади 150 кв. м. Открытого горения не было. Котельная обслуживала 116 жилых домов, однако сбоев в теплоснабжении не зафиксировано.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали два человека. Они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.