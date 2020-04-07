Все три пациента, у которых диагностирован коронавирус SARS-CoV-2 в Красноярске за последние двое суток, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила руководитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения Зоя Масленникова.

«Состояние здоровья у вновь подтвержденных средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Тяжелых пациентов на сегодня в отделении нет», — приводит ее слова «РИА Новости».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего к настоящему моменту в Красноярском крае зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. На подтверждении диагноза находятся четыре человека.

С 31 марта в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Жителям нужно оставаться дома, а выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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