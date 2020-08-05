Число погибших в результате мощного взрыва, который произошел во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута, может достигать ста человек, еще более 4000 получили ранения, сообщил телеканалу LBC генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

«Мы располагаем данными о более чем 4000 раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжают находиться под завалами рухнувших зданий», — рассказал телеканалу Катана.

Собеседник сообщил, что его организация продолжает получать множество звонков о погибших и раненых, блокированных в разрушенных и полуразрушенных зданиях, до которых не удалось добраться до сих пор. Катана также призвал власти Ливана активно вывозить раненых за пределы Бейрута в связи с переполненностью больниц.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.