На юге Красноярского края на территории заповедника «Саяно-Шушенский» выпал снег, температура в районе чуть выше нуля, хотя чуть ранее было выше 30 градусов, сообщается на сайте заповедника.

При этом почти ежедневно происходят грозы, ливни и град. Но на днях выпал снег. Снегопад длился 8 часов. Толщина снежного покрова достигла 5 см.

Госинспекторы отметили, что это очень редкое явление. Погода мало радует местных жителей, а к ненастью присоединился снегопад. «Однако, не всем удается пройтись под снегом в летние дни, в этом есть и своя изюминка», — отмечается на сайте заповедника.