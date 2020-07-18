На курорте Красная Поляна 18 июля возобновили работу спа-комплексы, сообщает пресс-служба зоны отдыха.

Теперь гости четырех и пятизвездочных отелей смогут посетить бассейны, термальные зоны и тренажерные залы, которые приостанавливали свою работу в связи с требованиями Роспотребнадзора.

Для тех, кому спокойный отдых у бассейна с видом на горы и кристально-чистый лесной воздух предпочтительнее шумного морского побережья, понравится расположение отелей в шаговой доступности от канатных дорог.

Услугами и инфраструктурой спа-центров курорта могут воспользоваться только постояльцы гостиниц, в которых они расположены.

Порядок посещения бассейнов, термальных зон, массажных кабинетов и тренажерных залов определен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и регламентирован постановлением губернатора Краснодарского края.