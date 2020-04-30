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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин из-за коронавируса в регионе и усилил его обязательным ношением масок. Об этом он сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

«Решение здесь только одно — карантин необходимо сохранить, и я принял решение его продлить до 12 мая. Вместе с Роспотребнадзором приняли решение, чтобы с сегодняшнего дня действовал масочный режим», — цитирует главу региона ТАСС.

Он отметил, что это «жёсткий режим»: в масках должны быть все без исключения.

По последним данным регионального оперштаба, на Кубани зафиксировано 1017 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее масочный режим ввели в Свердловской области.

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