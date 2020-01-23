В Краснодарском крае 23 января объявлено штормовое предупреждение из-за дождей, снегопадов в горах, угрозы формирования смерчей в море и сильного ветра. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, возможно усиление ветра. Пресс-служба администрации Сочи прогнозирует порывы ветра до 20 м/с.

МЧС допускает возможные ЧС, связанные с авариями ЖКХ. Может нарушиться транспортное движение.

В сочинской администрации также предупреждали, что с вечера 22 января и до конца суток 23 января в предгорьях и горах курорта ожидается обильный снегопад. «На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем», — говорится в сообщении. Возможно налипание осадков на провода и деревья, гололедица, ухудшение видимости.

Главное управление регионального ГУ МЧС приведено в режим повышенной готовности. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского оперативные службы курорта также перевели в режим повышенной готовности.

По данным сайта Гидрометцентра России, сейчас в Сочи +8 градусов, облачно, вероятность выпадения осадков — 95%.

В начале ноября в Сочи сообщили, что из-за аномально теплой и сухой зимы раньше срока на 1,5 месяца зацвели сирень, мимоза и лесные колокольчики. В лесах цветут цикламены и подснежники.