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В Краснодаре с 31 марта для посещений закрыли все парки, рынки, прекратили работу ярмарки. Такие меры были приняты в рамках исполнения соответствующего постановления губернатора региона.

По данным пресс-службы мэрии, полностью закрыты для посетителей муниципальные парки Чистяковская роща, Солнечный остров, Городской сад, парк им. 30-летия Победы, Старая Кубань и Рождественский. Также закрыты парк «Краснодар» и территория вокруг стадиона «Краснодар», Ботанический сад им. Косенко, парк им. 300-летия полиции России по улице им. Дзержинского.

«В тех парках, где это технически возможно, заперли входные ворота. Во всех без исключения входы перекрыты сигнальными лентами. Установлены предупреждающие таблички с информацией о запрете посещения парка», — отмечает пресс-служба.

Также в краевом центре закроют «Колхозный рынок» по улице Рашпилевской, 137, «Сельскохозяйственных рынок» по улице Трудовой Славы, 9 и «Восточный рынок» по улице им. Стасова,161. Не будут работать все ярмарки выходного дня и стационарные ярмарки, которых в городе насчитывается около 90.

Кроме того, должны закрыться все розничные магазины, кроме аптек и торговых точек, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости. Точки бытового обслуживания населения, исключая ритуальные услуги, автомойки и автомастерские, парикмахерские, СПА-центры.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», с 18:00 31 марта в Краснодарском крае в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введут карантин, по 5 апреля в регионе будет действовать полный запрет на передвижение. Разрешат выходить только в магазин и аптеку.

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