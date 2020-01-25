Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Глава региона Вениамин Кондратьев сказал, что Идея Григорьевна была легендарной актрисой. Ее жизнь — пример профессионализма, служения любимому делу. Она была яркой звездой не только сцены Кубани, но и всей страны, человеком редкого обаяния

Мэр краевой столицы в свою очередь заметил, что Идея Макаревич всю свою жизнь посвятила театру и большую ее часть играла на сцене именно Краснодарского драмтеатра. Она стала его первой актрисой — обладательницей звания народной артистки страны.

«Самые искренние соболезнования родным и близким Идеи Макаревич. Это тяжелая утрата для поклонников ее таланта и всего города», — добавил Евгений Первышов.

Идея Григорьевна Макаревич родилась 30 марта 1927.

В 20 лет она окончила Театральную студию при драматическом театре и поступила на службу в драматический театр им Горького в городе Приморский.

В Краснодарском театре драмы им. Горького Идея Макаревич стала выступать с 1962 года. А в 1995 году состоялся ее первый Всероссийский бенефис на сцене Театра имени Е. Б. Вахтангова в Москве.

На счету актрисы более 200 ролей, как комедийных сатирических, так и острогротескных.

Идея Макаревич — лауреат Всероссийского театрального фестиваля «Актерские звезды России», кавалер Ордена Дружбы. Народная артистка РСФСР, Почетный гражданин Краснодара.

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