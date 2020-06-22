В Краснодаре идут под суд двое полицейских, которые избили местного жителя, пытавшегося попасть к себе домой без ключей.

Как сообщили в региональном СК, в начале марта замкомвзвода и инспектор ППС в ходе патрулирования заметили молодого человека, который перелезал через забор. Позже выяснилось, что мужчина забыл ключи от своей калитки, потому решил таким образом попасть на участок. Однако на месте полицейские не выслушали объяснений мужчины, но избили его дубинками, решив, что он пытается покинуть место преступления. У пострадавшего диагностировали перелом бедра.

В МВД по Краснодарскому краю заявили «Подъему», что сотрудники отстранены от работы до вынесения судебного решения.