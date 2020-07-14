В Краснодаре прошедший сильный ливень вызвал потоп на городских улицах. На Ставропольской улице утонул и не смог продолжать движение трамвай с пассажирами. Для спасения людей к трамваю на надувных лодках отправились сотрудники МЧС.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем», спасатели во-первых откачали воду в районе Ставропольской улицы, а во-вторых, они с помощью плавсредств эвакуировали из трамвая 10 пассажиров и одного вагоновожатого. Они были доставлены на ту часть города, которая не скрылась под водой.