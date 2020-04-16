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Единственная в Краснодаре больница скорой медицинской помощи (БСМП) приостановила прием новых пациентов и закрыта на карантин из-за проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с заражением работников медицинского учреждения предварительно коронавирусом. Об этом журналистам в четверг сообщили в оперштабе по Краснодарскому краю.

«На 14 дней закрыта на карантин ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара» для проведения комплекса необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. Основанием для такого решения послужила групповая заболеваемость коронавирусом среди сотрудников лечебного учреждения», — говорится в сообщении оперштаба, количество заразившихся медиков не уточняется.

В оперштабе пояснили ТАСС, что у сотрудников предварительно положительные тесты на коронавирус.

Уточняется, что медики заразились после их контакта с одной из пациенток. Женщина изначально попала в больницу с закрытым переломом. Спустя несколько дней лечения у нее появились признаки острой респираторной инфекции, затем у нее выявили двустороннюю пневмонию. Установлено, что пневмония возникла как осложнение при коронавирусе. Женщину из больницы скорой медицинской помощи перевели в инфекционную, где она позже умерла, а отделение травматологии в БСМП было закрыто на карантин.

В пресс-службе БСМП ТАСС уточнили, что в больнице продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационарах. Бригады скорой помощи также будут работать и доставлять новых пациентов в другие городские больницы, а больница скорой помощи возобновит работу в штатном режиме после особого распоряжения. Больница скорой медицинской помощи в Краснодаре одна, в 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником.

По данным оперативного штаба по Краснодарскому краю по состоянию на 16 апреля, COVID-19 подтвердился у 260 человек, три пациента скончались, 13 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки в регионе зарегистрирован 21 новый случай заражения.

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