В связи с новым законом российские контактные зоопарки собираются поместить животных в клетки, а также запретить посетителям трогать их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос от компании 2ГИС.

Почти 140 контактных зоопарков собираются продолжить работу в 2020 году, несмотря на изменения в законе «Об ответственном обращении с животными», которые вступили в силу с 1 января. Чтобы не нарушать закон, владельцы зверинцев собираются поместить животных в клетки и запретить посетителям их трогать, что позволит зоопаркам проработать до 1 января 2022 года. После этого срока все, кто используют животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и прочих.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят Госдумой в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом России. Документ предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках. Закон также вводит запрет контактных зоопарков с 1 января 2020 года.

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