Алан Булкаты. Мужчина, забрасывавший камнями консульство РФ в Нью-Йорке с 10 по 16 августа, был задержан полицией в первый же день, но затем оказался на свободе и продолжил свои действия, сообщили Mpravda.com в дипмиссии.

Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели автомобили и здание дипмиссии.

«Полиция, когда была вызвана 10 августа, задержала его, но через какое-то время он вновь оказался на свободе после того, как был арестован, неизвестно каким образом, и продолжил забрасывать камнями», — сказал собеседник агентства.