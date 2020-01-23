Члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель театра ET CETERA Александр Калягин предложили дополнить статью Основного закона о национальных символах пунктом о культуре, передает РАПСИ.

В ходе заседания рабочей группы Александр Калягин озвучил предложение, разработанное совместно с коллегами по творческому цеху. Они предложили дополнить статью 70 (о флаге, гербе, гимне и столице) пунктом о культуре.

Предложенное Пиотровским, Мацевым и Калягиным положение звучит следующим образом: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

Как ранее сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, куда вошли 70 человек: политики, юристы, общественные деятели и деятели культуры.

Видео дня. Москвичи с детьми вынуждены лицезреть царство разврата