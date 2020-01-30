Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас поддержал предложение внести в основной закон положение о защите традиционных семейных ценностей, а также закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины», передает «Интерфакс».

С подобным предложением ранее выступил замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малафеев. Клишас рассказал, что положительно относится к этим предложениям, сейчас они обсуждаются на заседаниях рабочей группы. Он добавил, что, по мнению рабочей группы, ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу Конституции.

«Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной», — сказал Клишас.

Агентство отмечает, что в Семейном кодексе России нет определения семьи, но в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Семейного кодекса РФ для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Кроме того, понятие «семья» есть в законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Так, семья определяется как «лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство».

23 января Госдума приняла в I чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным 20 января законопроект о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В документе отмечается, что проект выносится на общероссийское голосование.

Видео дня. Андрейченко послала поклонников