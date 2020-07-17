Американские конгрессмены предложили ввести санкции против Турции из-за закупки российских С-400.

Соответствующий законопроект внесли Абигейл Спанбергер, Майкл Маккол и Адам Кинзингер, на сайте которого сообщается об этой инициативе.

В документе под названием «Закон о противодействии экспорту российских вооружений» предлагается признать поставки ЗРК «существенной сделкой». По существующему закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в таком случае в отношении Анкары нужно будет ввести ограничительные меры.

В книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», написанной экс-советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном, отмечалось, что президент Дональд Трамп ранее игнорировал «смятение в конгрессе» и отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку С-400.

Поставки С-400

Поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались год назад. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.

«Сохранить секреты»

Несколько недель назад сенатор Джон Тьюн внес поправку к оборонному бюджету США, в которой предложил выкупить С-400 комплексы у Турции. Тогда официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева отмечала, что Анкара не смогла бы передать Вашингтону зенитные ракетные комплексы без согласия Москвы. Кроме того, пресс-секретарь правящей турецкой партии Омер Челик подчеркивал, что для перепродажи С-400 нет никаких юридических оснований.

Накануне глава секретариата оборонпрома республики Исмаил Демир заявил, что Турция пообещала держать в тайне сведения о зенитной ракетной системе С-400.

«Россия выражала беспокойство о сохранности данных о системе С-400, и Турция пообещала ей охранять эти данные», — сказал он.