со ссылкой на заявление одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Документу дали название: «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». Он призван считать закупку «существенной сделкой», что в соответствии с существующий Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) требует введения санкций.

Текст законопроекта еще не размещен в базе Конгресса.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, стали осуществлять с середины июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара не пошла на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

Ранее в эфире радио Sputnik специалист рассказал об экспорте российских вооружений.

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.