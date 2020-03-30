Пациент с подозрением на коронавирус поступил в инфекционный госпиталь в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает минздрав Хабаровского края в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что раньше пациентов с подозрением на COVID-19 принимал госпиталь в Хабаровске. Сейчас там находится семь человек с подтвержденных диагнозом, трое из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пишет «РИА Новости». Один находится в стабильно тяжелом состоянии, двое в среднетяжелом, у остальных состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, в Хабаровске находятся восемь человек с подозрением на коронавирус и 13 человек, которые близко общались с заболевшими.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку. Также гражданам можно выйти на прогулку с домашним питомцем и вынести бытовой мусор.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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