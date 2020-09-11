Александра Черно рассказала, что её возвращение на телестройку с мужем и сыном проходит не очень гладко. Сложно привыкнуть к новому помещению кошке участницы, малыш Стефан постоянно плачет и капризничает, спасают лишь прогулки на свежем воздухе. Зрители телепроекта поняли, что далеко не каждый малыш способен сразу привыкнуть к непрерывному шуму и к жизни под прицелом камер. Кроме всего прочего, в жилище супругов Оганесян образовался завал из множества самых разных вещей.



Когда Саша уезжала перед декретным отпуском, в их с Йосей комнате всё было заставлено накопленными богатствами и рекламной одеждой. Сейчас девушка вернулась с таким же количеством переполненных тюков. В комнате молодых родителей воцарился настоящий хаос. Очень странно, что никто не додумался подготовить жилище заранее.



Сейчас Саша постепенно начинает привыкать, что никто не критикует её и не перечит. Многие зрители заметили, что девушка стала более спокойной и женственной, но некоторые подозревают, что это лишь затишье перед бурей.