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Физик Мишик Казарян, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш» (http://t.me/breakingmash/17307).

В конце марта, как сообщал «Рамблер», Казарян и его 70-летняя жена были госпитализированы в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №40 в московской Коммунарке, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. У обоих она была диагностирована.

27 марта супруга ученого скончалась. Сам он в течение нескольких последних дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а вчера умер.

Казарян был доктором физико-математических наук, профессором, специалистом в области лазерной физики и оптики, создателем ярчайшего импульсно-периодического лазера для видимой области спектра и лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники. Он работал в Физическом институте имени Лебедева Российской академии наук (РАН).

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 1,3 миллиона человек.

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