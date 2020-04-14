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Специалист по Большому адронному коллайдеру Данила Тлисов, у которого был подтвержден кронавирус, скончался в больнице в Коммунарке. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 39-летний ученый 21 марта вернулся из Франции. 4 апреля он был госпитализирован и тест на коронавирус дал положительный результат. Сегодня Данилы Тлисова не стало.

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Кандидат наук работал в институте ядерных исследований РАН, в лаборатории моделирования физических процессов. В 2016 году он стал лауреатом премии эксперимента CMS за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.

Рамблер

Как сообщал «Рамблер», к утру 14 апреля в России выявили 21 102 зараженных новым коронавирусом. За все время в стране умерли 170 человек, излечились от коронавируса 1 694 пациента.

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