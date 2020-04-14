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Волонтер из больницы в Коммунарке рассказал о пациентах с коронавирусом, которые скрывали правду о том, с кем они контактировали. Об этом он сообщил в беседе с НСН.

По словам волонтера, в его практике был «пикантный случай»: мужчина с коронавирусом рассказал, что отвез жену и ребенка на дачу, а в пятницу встретился с некой Ириной. После проверки информации женщине тоже пришлось сдать тест, но жена об этом не знает.

Также в больнице был мужчина, который утверждал, что играл дома с друзьями в бильярд, но после проверки выяснилось, что он вылетал за границу.

Кроме того, некоторые пациенты рассказывали, как находились дома в самоизоляции в течение двух недель и никуда не ходили, а потом «съездили в гипермаркет и заболели», заявил волонтер.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об осложнениях, которые может вызвать коронавирус. По его словам, осложнения могут возникнуть из-за развития тяжелого повреждения легких, а также нарушения свертываемости крови. Проценко добавил, что «выраженность этих осложнений» часто становится причиной смерти зараженных пациентов.

По последним данным, общее число умерших в России с начала пандемии увеличилось до 161 человека, из них в Москве — 95. Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек.

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