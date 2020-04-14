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К утру 14 апреля на лечении в больнице Коммунарки находится 491 пациент, у 292 из них подтвержден коронавирус. Об этом главврач Денис Проценко рассказал в Facebook.

У 489 пациентов диагностирована внебольничная пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 39 человек, 19 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера на ИВЛ в больнице был 21 пациент.

За сутки в клинику поступил 51 человек (вчера — 37), выписались 86 пациентов (вчера — семеро).

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили 1 355 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в городе достигло 11 513 человек, 837 из них выздоровели, 82 скончались.

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