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К утру 29 апреля в больнице Коммунарки лечится 551 пациент, у 372 из них (68 процентов пациентов) подтвержден новый коронавирус. Об этом главврач Денис Проценко сообщил в Facebook.

За последние 24 часа в Коммунарку поступили 24 пациента. За прошлые сутки в больницу были госпитализированы 37 человек, еще днем ранее — 78.

У 550 из 551 пациента диагностирована пневмония. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 55 человек, из них 30 пациентов — на аппаратах искусственной вентиляции легких. На кислороде вне реанимации находятся 158 человек (29 процентов пациентов).

Проценко уточнил, что четыре процента пациентов реанимации младше 40 лет. Большинство пациентов, оказавшихся на ИВЛ, старше 61 года.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в Москве выявили еще 3075 зараженных коронавирусом. Их общее количество в городе достигло 48 426. По состоянию на утро 28 апреля 4130 из них выздоровели, 479 умерли.

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