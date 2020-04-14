В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.

Ученый вернулся из Франции 22 марта и находился на карантине. 4 апреля ему стало плохо, и он был госпитализирован в больницу Коммунарки. Первые два теста на коронавирус были отрицательными.

«Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе», — сообщается на сайте института во вторник, 14 апреля.

Директор специализированного учебно-научного центра УрФУ Лариса Рожкова рассказала, что Тлисов не раз выезжал в Европу для работы на Большом адронном коллайдере.

«В 2016 году Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения», — написала она в Facebook.

Ученому было 39 лет.