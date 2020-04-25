За прошедшие сутки в больницу в московской Коммунарке были доставлены еще 108 человек, у которых обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число пациентов составило 620 человек, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко 25 апреля.

«Из них: с диагнозом пневмония — 611 (98%), COVID-подтвержденных — 404 (65%), на кислороде вне ОРИТ (отделения реанимации и интенсивной терапии. — Ред.) — 119 (19%), в ОРИТ — 61 (9,8%), на ИВЛ — 29 (5%)», — написал он на своей странице в Facebook.

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них. 101 пациент был подключен к кислороду вне ОРИТ, в ОРИТ — 56 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 28 человек.

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

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