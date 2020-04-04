Все новости на карте

В больнице в Коммунарке находятся 163 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 апреля на своей странице в Facebook сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

По его словам, всего на лечении в клинике находятся 321 человек.

Названо число заболевших коронавирусом россиян за день

Главврач отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 пациента, а на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 6 человек.

За сутки в больницу поступило 45 пациента. Из медицинского учреждения выписали 47 человек.

Видео дня. Самоизоляция: почему не стоит паниковать