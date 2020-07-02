Поправки в Конституцию РФ принимались исходя из национальных интересов России, иностранным государствам непозволительно давать оценки изменениям, которые россияне вносят в свой Основной закон, заявил Mpravda.com член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя обеспокоенность США по поводу конституционных поправок в России.

Ранее в четверг Mpravda.com сообщали, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу проведения голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала «потенциальная возможность» Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года.

«Исходим из своих собственных национальных интересов, которые говорят о том, что Россия нуждается в суверенитете, в сильном, всенародно избранном лидере, главе государства, который был бы независим в своих действиях и служил исключительно народу Российской Федерации», — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что Россия — самостоятельное суверенное государство, и никаким иностранным государствам «непозволительно вмешиваться в наши избирательные процессы, тем более давать оценки тем изменениям, которые мы вносим в свой основной закон».

В госдепе ранее также выразили обеспокоенность сообщениями о якобы «попытках правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием». Доказательств этих обвинений в заявлении приведено не было

«Что касается нарушений, которые были возможны при осуществлении волеизъявления граждан, то это естественный процесс, избирательная система очень большая, и где-то на местах, возможно, что-то случалось, но, как я понимаю, избирательные комиссии всех уровней очень активно реагировали на все нарушения», — отметил Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан существенным образом, зафиксировано не было.

В заявлении Вашингтона помимо прочего затрагивались вопросы Украины и Крыма, была выражена обеспокоенность сообщениями о том, что российские власти «пытаются провести голосование на украинской территории в Донецке, Луганске и в Крыму», что, по мнению Вашингтона, еще больше подчеркивает пренебрежение Россией территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

«Мы предоставляем возможность проголосовать по изменениям в Основной закон, в конституцию, абсолютно всем гражданам, которые имеют пассивное избирательное право, где бы они ни находились. Они могут находиться как на территории РФ, так и за ее пределами», — сказал Морозов.

Он напомнил, что с 2014 года Крым является неотъемлемой частью российской территории, а на Донбассе живут много людей, которые имеют гражданство Российской Федерации.

«Так же как и в США, я уверен, что существуют граждане, которые ходили голосовать в наших консульских учреждениях. Это нормальная практика. Наоборот, это хорошо, что всем гражданам России, вне зависимости от их места жительства, мы даем возможность осуществить свое волеизъявление», — заключил Морозов.