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Количество жителей Коми, у которых предварительно выявлен коронавирус, за сутки увеличилось на 28 человек, количество подтвержденных случаев не изменилось, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

«Сегодня мы остались на прежней цифре — 208 случаев, подтвержденных «Вектором», но приросли за счет первички… 28 сегодня приросли. И именно эти первичные (результаты тестов на COVID-19 — ред.) дадут в ближайшие дни нам прирост по окончательным (подтвержденным случаям — ред.)», — сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в субботу.

Врио главы Коми назвал эту тенденцию "понятной историей".

«Мы получаем этот подсев, и будем получать его еще достаточно долго, это не самое страшное. Самое страшное в том, чтобы не допускать из этих случаев тяжелых больных», — отметил он.

Рамблер

По словам Уйбы, для этого республиканские власти при помощи специалистов МФТИ и Политехнического университета в Петербурге разработали две модели возможных последствий распространения коронавирусной инфекции в Коми.

«По двум моделям мы посмотрели, какие могут быть самые оптимистичные и самые пессимистичные варианты. Взяли, естественно, пессимистичный вариант и по нему сейчас отрабатываем управленческие решения — добавляем количество коек, количество медикаментов и так далее», — рассказал руководитель региона.

Уйба также сообщил, что за счет поступивших из Москвы тестов в Коми в ближайшее время увеличатся масштабы диагностики COVID-19.

«Мы наконец-то в Москве сегодня получили 10 тысяч тестов прямых… что нам позволит выявлять (коронавирусную инфекцию — ред.) онлайн прямо сразу через 10 минут. Это не окончательное подтверждение, мы будем подтверждать в «Векторе», но это даст большой охват», — проинформировал он.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, по состоянию на субботу в Коми подтверждены 208 случаев заболевания коронавирусом из 333 случаев подозрения на эту инфекцию. В стационарах с диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус находится 182 человека, в том числе в Сыктывкаре — 168 человек, Усинске — 2, Ухте — 2, Княжпогостском районе — 1, Усть-Куломском районе — 2, Корткеросском районе — 5, Прилузском районе — 2.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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