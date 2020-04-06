Нарушения противоэпидемических мероприятий зафиксированы в Республике Коми. Проводится их устранение, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«Были нарушены противоэпидемические мероприятия, нарушения зафиксированы, проводятся мероприятия по их устранению», — сказал он 6 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

В настоящее время в Коми лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 31 новый случай. От инфекции погибли три пациента.

Несколько дней назад в регионе зафиксировали массовое заражение пациентов в одной из больниц Сыктывкара. Инфицированными оказались более 50 пациентов, писала «Газета.ру». Следственное управление СК по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам побывали в феврале за границей.

С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса.

2 апреля глава региона Сергей Галиков подал в отставку, врио главы региона назначен Владимир Уйба.