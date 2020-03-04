Власти Коми утвердили региональный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительстве республики.

В регионе провели анализ готовности лечебно-профилактических организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией и определили базовые учреждения для их госпитализации — стационары и отделения инфекционного профиля. Всего в Коми 322 инфекционные койки, из них — 87 детских. Кроме того, есть резерв коек в количестве 686.

На базе Коми республиканской больницы имеется переносной аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Персонал обучен, расходные материалы есть в наличии.

«В учреждениях здравоохранения создан запас медицинских масок, хирургических халатов, противочумных костюмов, респираторов, одноразовых шапочек, защитных экранов и очков, расходных материалов для забора материалов для лабораторного исследования, дезинфицирующих препаратов, кожных антисептиков. Дополнительно закупаются противочумные костюмы и респираторы, дезинфицирующие средства и комплекты изолированных носилок», — сообщили в правительстве.

Диагностику новой коронавирусной инфекции проводят эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми.

Как сообщал ИА REGNUM, 2 марта в Воркуте госпитализировали с подозрением на коронавирус семью, вернувшуюся с отдыха в Юго-Восточной Азии.

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