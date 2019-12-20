В команде Lotus могут появиться две вакансии один из гонщиков, которые выступают за британский коллектив, в конце текущего сезона сменит свое место работы.

Конкретнее говоря, Райкконен переметнется в Ferrari.

В то же время существует вероятность, что в команде, которая в данный момент занимает четвертую позицию в Кубке конструкторов, в конце сезона откроется две вакансии.

В скором будущем Эрику Булье, руководителю коллектива Lotus, придется определить состав пилотов на следующий год.

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Принято считать, что команда ищет напарника Грожану, который выступает в рядах конюшни второй год подряд.

Список основных кандидатов представлен Массой, который доезжает последние заезды за команду Ferrari, а также Нико Хюлькенбергом, которому не нравится нынешняя форма коллектива Sauber.

В то же время некоторые эксперты уверены, что работа в этой команде может достаться обоим кандидатам. Мартин Брандл, аналитик канала Sky Sports и бывший формульный пилот, сообщил, что команда Lotus может одновременно пригласить обоих гонщиков.

По его мнению, вряд ли Грожану гарантировано место в составе команды.

В этой ситуации важную роль сыграет финансовая сторона вопроса. Ришар Милль, один из личных спонсоров Массы, обладает тесными связями с командой Lotus.

По мнению эксперта, развитие ситуации обещает быть любопытным. Масса ранее сообщал, что ему не хочется быть статистом.

По этой причине он нуждается в соглашении с конюшней уровня Lotus. Если он примет решение вернуться в Sauber, для него это будет началом конца.

Джонни Херберт, эксперт британского телевизионного канала, уверен, что команде не стоит временить с подписанием соглашения с новым пилотом.

Если она задержится, конкуренты могут разобрать лучших кандидатов. Если она сможет рано определиться с гонщиками, это существенно сократит риски.