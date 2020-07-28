Миграционная служба Колумбии задержала племянника главаря самой крупной преступной группировки страны «Клан Залива», следует из сообщения ведомства.

«Миграционная служба Колумбии задержала в Боготе гражданина Колумбии Арлея Антонио Усугу Торреса, по прозвищу «07». Усуга Торрес, который является племянником «Отониэля» (лидера группировки Даиро Антонио Усуги – ред.), был задержан, когда прибыл в страну из США на рейсе для депортированных», — говорится в заявлении.

«07» является одним из лидеров преступной банды Урабеньос, он был экстрадирован в США в 2016 году по обвинению в наркотрафике.

Арлей Усуга был передан в руки компетентных органов.