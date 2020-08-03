Воры угнали грузовик с пивом в столице Колумбии Боготе, правоохранители нашли преступников, когда те допивали первый ящик, сообщила полиция страны.

«Водитель грузовика находится в больнице. Преступники брызнули в его сторону вещество, из-за которого он потерял сознание. Его состояние здоровья стабильно», — сообщает полиция в Twitter.

Трейлер обнаружили по GPS. Преступники вытащили пиво и сложили его рядом на небольшом складе.

«Мы их обнаружили, распивающими пиво. Мы поймали только одного из троих (преступников), двум удалось убежать, но у нас есть данные об их личностях», — сообщил представитель полиции полковник Нельсон Киньонес в эфире телеканала Noticias Caracol.

По данным СМИ, ворам удалось на момент обнаружения выпить уже 23 бутылки. Всего, по информации полиции, украденное пиво оценивается в 80 миллионов песо (почти 21 тысяча долларов).