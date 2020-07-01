Власти Колумбии за сутки зафиксировали 2 803 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 111 человек, сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter.

Согласно последним данным ведомства, общее число заболевших достигло отметки в 97 846, общее число летальных исходов увеличилось до 3 334. С момента начала эпидемии в Колумбии выздоровели 42 073 пациента.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке сообщил о продлении до 15 июля карантина, действующего в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.