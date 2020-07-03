Суд в Колумбии постановил, что президент Иван Дуке должен отменить разрешение на работу в стране, которое он выдал военным США без согласования этого решения в сенате, сообщило издание Tiempo.

«Президент Иван Дуке должен остановить юридическое действие разрешения на любую деятельность военной бригады Соединенных Штатов, прибывшей в Колумбию в начале июня для поддержки и подготовки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в тексте статьи со ссылкой на решение суда Кундинамарки по административным вопросам.

Члены судейской коллегии посчитали, что решение о нахождении иностранных войск на территории страны должно было получить предварительное утверждение в сенате республики.

Теперь президент в течение 48 часов обязан направить сенаторам необходимую для принятия решения информацию о прибытии и постоянном присутствии Бригады содействия силам безопасности армии США

Глава госсовета Колумбии Альваро Намен несколько недель назад уже просил президента предоставить доклад о прибытии иностранных военных, указывая на конституционную необходимость участия государственного совета среди других органов власти.

Согласно заявлению министра обороны Карлоса Холмса Трухильо, правительство будет следовать решению суда, однако оспорит его, поскольку работа советников и инструкторов североамериканской бригады в свете конституционных норм не требует разрешения сената.