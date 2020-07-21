Вертолет марки Sikorsky UH-60L, на борту которого находились 17 человек, потерпел крушение на реке Инирида в районе заповедника Нукак, шесть человек пострадали, в районе развернута операция по поиску 11 пропавших военнослужащих.

«Военные с места происшествия сообщили, что на борту находилось 17 человек, шесть из которых ранены и эвакуированы, еще 11 человек пропали», — сообщило издание Tiempo со ссылкой на командование ВДВ Колумбии.

Связь с воздушным судном была утеряна в три часа ночи, он выполнял задачи оперативной поддержки в районе муниципалитета Миту. На месте аварии работают спасатели и водолазы из армейских подразделений, спасательной операцией руководит командующий вооруженными силами Колумбии Луис Наварро.