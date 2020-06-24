Президент Колумбии Иван Дуке сообщил во вторник о продлении до 15 июля карантина, действующего в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Текущие условия изоляции, на фоне которых возобновляется производственная деятельность, происходит открытие магазинов, останутся в силе до 15 июля», — заявил Дуке в ходе телевизионного обращения.

Действие карантина, изначально введенного в Колумбии 25 марта, должно было окончиться 30 июня. С 1 июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали доступны для всех категорий граждан, кроме того происходит постепенное возобновление экономической и производственной деятельности. По последним данным, в Колумбии выявлено 73 572 случая заражения COVID-19. Скончались от заболевания 2 404 человека. Излечились свыше 30,4 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.