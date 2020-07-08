Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о продлении до 1 августа карантина, действующего в стране в связи с распространением коронавируса нового типа.

Действие карантина должно было истечь 15 июля.

«Мы продляем действие режима обязательной превентивной изоляции до 1 августа», — заявил Дуке в ходе обращения, трансляция которого велась на странице администрации президента в Twitter.

Карантин был изначально введен в Колумбии 25 марта, впоследствии власти неоднократно продлевали его. С 1 июня в стране началось частичное смягчение ограничений. В частности, занятия спортом на свежем воздухе стали доступны для всех категорий граждан, кроме того, происходит постепенное возобновление экономической и производственной деятельности.

За минувшие сутки в Колумбии выявлены рекордные 4 213 случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся достигло 124 494. Скончались с начала эпидемии 4 359 заболевших.