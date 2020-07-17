Не менее 2500 представителей коренного населения Колумбии заразились коронавирусом, 90 человек скончались, следует из данных Национальной организации коренных народов Колумбии.

По данным организации, среди 54 коренных народов Колумбии было зафиксировано «2500 подтвержденных случаев заражения, 90 скончавшихся, 1 330 выздоровевших».

Ещё 398 365 семьям коренных народов грозит угроза заражения, предупреждают в организации.

По данным министерства здравоохранения Колумбии, в стране зарегистрировано 173 206 случаев заражения коронавирусом, число скончавшихся — 6 029 человек.