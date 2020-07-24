Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета Black Hawk в Колумбии завершены, военным удалось обнаружить тела всех погибших при его крушении солдат, сообщил командующий вооруженными силами Колумбии Луис Наварро.

«Ночью были обнаружены тела военных, погибших в Гуавиаре (департамент в центральной Колумбии — ред), семь из них уже доставлены в Боготу и еще четыре прибудут в течение дня для проведения следственных действий», — сообщил Наварро журналистам, запись заявления опубликовало колумбийское агентство Agencia de Periodismo Investigativo.

На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены при падении вертолета в реку и смогли выбраться на берег, еще 11 погибли.

По словам генерала, поисково-спасательные работы завершены, в активную фазу вступает расследование причин крушения. По его словам, в этой местности проходит операция против оставшихся членов организованной преступной группы, «Первого фронта», которым руководит Иван Мордиско — это наркоторговцы, которые также занимаются бандитизмом в этой части страны.