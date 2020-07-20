Число выявленных заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 200 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.

Согласно данным минздрава, за последние сутки было выявлено 6 727 новых случаев заражения и зафиксировано 193 летальных исхода. В общей сложности COVID-19 в стране заразились 204 005 человек, скончались 6 929 заболевших. Излечились 95 804 пациентов. Отмечается, что с начала эпидемии в Колумбии было проведено 1 236 569 тестов.

Колумбия находится на пятом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке после Бразилии, Мексики, Перу и Чили.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.