В исправительных колониях УФСИН России в Мурманской области начали изготавливать медицинские маски из марли, сообщил замгубернатора региона Дмитрий Филиппов в понедельник, 6 апреля. Видеозапись совещания правительства опубликована в соцсети «ВКонтакте» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По его словам, в колонии поступили 7 тыс. метров стерильной марлевой ткани для пошива масок. Их себестоимость оценивается в 21 рубль. Также Филиппов отметил, что марлевыми повязками будут обеспечены и военкоматы в период весеннего призыва.

Также в ходе совещания сообщалось, что в областную аптечную сеть поступила первая партия масок в размере 3 тыс. штук. Еще 3 млн масок будут поставлены из Китая в аптеки одной из федеральных сетей.

Как сообщает оперштаб региона, по данным на 5 апреля, в Мурманской области подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, один пациент вылечился.

В феврале стало известно, что медицинские маски будут шить заключенные в Курской области.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано более 5,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, по меньшей мере 45 пациентов скончались.

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