Самые харизматичные экскурсоводы расскажут о своих родных городах.

В Коломне (Московская область) прошли съемки первого фильма из документального цикла «Лучший гид России. Третий сезон». Авторскую экскурсию по Коломне провела победительница конкурса 2019 года Анастасия Мащенко вместе с ведущим телеканала «Моя Планета» Мишей Ронкаиненом.

Цикл фильмов создается при финансовой поддержке Русского географического общества (РГО). В их основу входят авторские экскурсии победителей всероссийского конкурса «Лучший гид России», проведенного в 2019 году РГО совместно с телеканалом «Моя Планета» и радио «Маяк». В цикл войдут четыре документальных фильма по 26 минут. Они расскажут о Коломне, Мышкине, Алтае и Москве.

В конкурсе мог принять участие любой житель России. Единственное условие — быть харизматичным, интересным рассказчиком, способным передать зрителям любовь к своему региону. По результатам конкурса были объявлены четыре победителя. Их объединило одно: они всем сердцем любят Россию, свою малую родину и умеют заражать этой любовью других.

Каждый из победителей проведет экскурсию из своего родного региона. При этом участники сами определят тематику своих экскурсий, а слушатели (четыре зрителя и телеведущий канала «Моя Планета») оценят уровень их выполнения. Задача гидов — постараться максимально заинтересовать аудиторию, удивить и просветить.

Идея телевизионного цикла заключается в том, чтобы устроить гидам финальное испытание в максимально натуральных условиях. Во время экскурсий гиды будут отвечать на сложные вопросы, искать выход из нестандартных ситуаций, которые им будут задавать специально отобранные слушатели.