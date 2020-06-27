В подмосковной Коломне мужчина пригрозил учебной гранатой приехавшим на вызов сотрудникам полиции, те применили табельное оружие, неопасно ранив его, сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

У матери произошел конфликт со своим пьяным сыном. Когда приехали полицейские, она рассказала им, что сын требует деньги на выпивку и бьет ее. Тогда стражи порядка предложили мужчине проехать в отделение с ними. Тот отказался и достал предмет, похожий на гранату, угрожая, что взорвет ее.

Полицейские открыли огонь, потом оказали мужчину первую медпомощь. Его доставили в больницу. Сейчас мужчина обвиняется в применения насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Гранат же, которую он достал, оказалась учебной.