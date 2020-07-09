Китайско-американские отношения сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на форуме аналитических центров Китая и США.

Текст выступления опубликован на сайте МИД КНР.

«Настораживает то, что китайско-американские отношения, являясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире, сталкиваются с самыми серьезными вызовами с момента установления дипломатических контактов между двумя странами», — заявил Ван И.

Он отметил, что некоторые лица в США, исходя из идеологических предубеждений, изо всех сил пытаются делать из Китая противника и даже врага, пускают в ход все средства, чтобы сдержать развитие Китая, не брезгуя никакими приемами создают помехи китайско-американским отношениям.

«Сможет ли этот большой корабль китайско-американских отношений, который находится в плавании больше 40 лет, сохранить правильный курс, касается не только народов двух стран, но и будущего всего мира и человечества», — отметил Ван И.

По мнению китайского министра, США и Китай не должны пытаться изменить друг друга, а должны сообща найти путь сосуществования различных систем и различных культур.