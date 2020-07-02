Закон о нацбезопасности в Гонконге обоснован и принят своевременно, он положит конец хаосу и восстановит порядок в городе, заявил посол Китая в Великобритании Лю Сяомин на встрече с замглавы МИД Великобритании Саймоном Макдональдом.

Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в британский МИД после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

"Посол Китая Лю Сяомин заявил, что именно центральное правительство страны несет ответственность за обеспечение национальной безопасности. Закон о нацбезопасности в Гонконге является своевременным, необходимым и обоснованным", — говорится в заявлении на сайте китайского посольства.

По его словам, «это кардинальное решение, которое положит конец хаосу и восстановит порядок в Гонконге».

Китайский дипломат добавил, что закон распространяется на четыре категории преступлений, которые серьезно подрывают национальную безопасность, и будет применяться в отношении небольшого числа преступников, но при этом защитит подавляющее большинство жителей Гонконга.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.