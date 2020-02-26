Мониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы на предмет наличия у них коронавируса — несоразмерная и дискриминационная мера. Об этом, как сообщает «Новая газета», посольство Китая в России написало в заявлении в правительство Москвы.

В конце 2019 года, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. На данный момент в КНР было выявлено более 77,6 тысячи заболевших и более 2,6 тысячи погибших.

На прошлой неделе глава профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков заявил, что водителей наземного общественного транспорта Москвы обязали сообщать диспетчерам о присутствии китайцев в салоне. В пресс-службе «Мосгортранса» подтвердили лишь, что водителям было поручено осуществлять мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности.

24 февраля, по данным «Новой газеты», посольство Китая в России направило заявление в правительство Москвы, в котором назвало повсеместный мониторинг исключительно граждан КНР в городском общественном транспорте, а не всех лиц, прибывших оттуда, несоразмерной и дискриминационной мерой для профилактики и контроля эпидемии китайской пневмонии. Посольство Китая попросило правительство Москвы больше не предпринимать таковые.

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