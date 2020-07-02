Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин назвал грубым вмешательством во внутренние дела КНР заявления Лондона о законе по нацбезопасности в Гонконге, говорится в заявлении на сайте китайского посольства.

Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании вызван в МИД Великобритании после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

«Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин 1 июля встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании Саймоном Макдональдом. Во время встречи посол Лю Сяомин категорически отверг необоснованные обвинения британской стороны в отношении закона о национальной безопасности Гонконга и изложил позицию Китая в отношении ошибочных заявлений и действий британской стороны», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что китайский посол назвал недавние заявления британской стороны по закону о национальной безопасности в Гонконге «безответственными и необоснованными».

«Они (эти заявления) представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и противоречат важным принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга… Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против», — указано в заявлении.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.